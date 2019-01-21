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В России нашли еще одну замену доллару

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Российское золото может стать заменой американскому доллару для инвестирования. Об этом сообщил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев, чьи слова приводит ТАСС.

Афанасьев отметил, что за последние полтора года существенно увеличилось количество новых счетов, открытых физическими лицами. Кроме того, у инвесторов повышается уровень финансовой грамотности, и в целом они ведут себя рациональнее.

«Известно, что существует целый ряд сверхконсервативных инвесторов, которые приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть», — отметил председатель Мосбиржи. Он выразил точку зрения, что НДС мешает развитию золота. В странах, которые отказались от налога (Сингапур, Китай, Германия, Швейцария), рынок мгновенно вырастал.

В течение 2018 года Центральный банк закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. На 1 января 2019 года его запасы составляют 2112 тонн. Таким образом, ЦБ за прошедший год выкупил 80 процентов ожидаемого производства металла, или 96 процентов всего добытого из недр.

Ранее на «Гайдаровском форуме» ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что криптовалюта имеет все шансы стать частью глобальной валютной системы и заменить американский доллар. По его словам, для реализации потенциала криптовалютам необходимы новые технологии, чтобы усовершенствовать криптовалюту.

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