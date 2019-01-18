Российские запасы золота выросли до рекорда

Центробанк в 2018 году закупил 8,8 миллиона унций золота (274 тонны) для своих золотовалютных резервов (ЗВР), следует из материалов регулятора. Это на 22,2 процента больше, чем за 2017-й.

В прошлом году ЦБ приобрел 7,2 миллиона унций (224 тонны). По состоянию на 1 января 2019 года запасы золота в ЗВР составляли 67,9 миллиона унций (2112 тонн).

Стоимость монетарного золота в ЗВР на начало 2019 года составляла 86,9 миллиарда долларов, что на 13,4 процента больше, чем годом ранее. Таким образом, золото составляет 18,5 процента от общей рыночной стоимости золотовалютных резервов ЦБ (468,5 миллиарда).

Россия занимает пятое место в мире по запасам золота, уступая США, Германии, Франции и Италии и опережая Китай.

Золотовалютные резервы накапливаются Центральным банком в результате скупки золота и избыточной иностранной валюты, привлеченной в страну экспортерами, в размере, превышающем потребности импортеров. Также в их состав входит резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и специальные права заимствования (искусственное платежное средство, выпускаемое МВФ).

ЦБ хранит резервы в иностранных государственных облигациях и расходует по мере необходимости для финансирования дефицита платежного баланса и поддержания курса национальной валюты.

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