В России нашли замену доллару

У криптовалюты есть все шансы стать частью новой глобальной валютной системы, которая может прийти на замену доллару США. Такой точкой зрения поделился Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), чьи слова приводит ТАСС.

Экономист считает, что у криптовалюты есть будущее. Он напомнил, что еще сто лет назад экономисты, например австрийский экономист Фридрих фон Хайек предсказали эффективность частных денег. «Конечно, они мыслились в другой форме, но криптовалюты — это ведь тоже частные деньги, основанные на доверии и наборе технологий», — отметил ректор.

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«10 лет назад, в начале нынешнего структурного кризиса мы много рассуждали о посткризисных валютных конфигурациях: юани, СДР, усиление роли региональных резервных валют», — считает Мау. По его мнению, криптовалюты нельзя списывать со счетов, наоборот, их следует включить в подобные дискуссии.

Против доллара же играет фактор непредсказуемости, обусловленный непонятной внутренней политикой США. Мау винит в этом самого эмитента валюты. Пока сложно говорить о том, как будет выглядеть мировой валютный рынок в ближайшем будущем, криптовалюта требует усовершенствования, чтобы технология активнее применялась в валютной системе, уверен ректор.

2018 год стал для крипторынка годом коррекции, биткоин опустился с пиков в районе 20 тысяч долларов в конце 2017 года, до 3,6 тысячи. Инвестиции в эту криптовалюту назвали самыми провальными за 2018 год. Тем не менее премьер-министр России Дмитрий Медведев призывает не хоронить криптовалюту. Более того, он, как и Мау, уверен в снижении влияния доллара в мировой торговле из-за действий США.

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