Медведев предрек доллару мировой бойкот

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что все больше стран будут отказываться от доллара. Такое мнение глава правительства выразил в ходе выступления на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.

Медведев убежден, что к такой ситуации привели действия США. «Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней», — уверен премьер. Он отметил, что непонятная и агрессивная политика США привела к уходу России от использования доллара при внешнеторговых операциях.

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Глава правительства уверен, что тенденция отказа от доллара будет только нарастать. «Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение», — отметил Медведев.

Премьер также подчеркнул, что Россия старается снизить влияние доллара на свою экономику, для чего продвигает использование рубля и других валют во внешнеторговых операциях. Более того, страна резко сократила вложения в государственный долг США, а собственные облигации стала номинировать в евро.

Президент России Владимир Путин в ходе декабрьской пресс-конференции высказался на эту тему. По словам главы государства, Россия, как и многие другие страны, будет снижать зависимость от доллара, однако ни о каких запретах для граждан речи быть не может.

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