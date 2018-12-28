Названы самые провальные инвестиции года

Больше всего убытков инвесторам в этом году принес биткоин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «ФинЭкспертизы».

Всего было оценено 14 финансовых инструментов, за основу были взяты инвестиции в 300 тысяч рублей. Так, биткоин за год упал на 71,15 процента. Таким образом потери инвестора составили 213 464 рубля от расчетной суммы. При этом, покупательная способность рубля опустилась на 3,28 процента. К концу года на эту сумму можно купить аналогичных товаров меньше на 9837 рублей.

Серебро, платина и золото за 2018 год опустились в цене на 15,37 процента, 15,16 процента и 5,91 процента соответственно. Больше всего принесли вложения в палладий — 30 588 рублей с каждых вложенных 300 тысяч.

Доллар стал вторым по доходности из всех инвестиционных инструментов — заработок составил 24 тысячи рублей или восемь процентов. Для евро доход за год равен 3150 рублям или 1,05 процента.

Осенью сообщалось, что в России начал расти спрос на услуги финансовых советников. Тем не менее пока в России один специалист приходится на 75 тысяч человек. Для сравнения, в Чехии один консультант приходится на 14 тысяч жителей, а в Венгрии — на 11 тысяч.

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