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Услуги финансовых советников стали пользоваться массовым спросом

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По оценкам «БКС Премьер», с 2014 года спрос на услуги финансовых советников вырос в три раза. В настоящее время 8 из 10 американских семей пользуются профессиональной финансовой поддержкой, в Чехии один консультант приходится на 14 тысяч жителей, в Венгрии — на 11 тысяч. В России же один специалист в состоянии обслужить 75 тысяч человек. Однако с начала 2010-х параллельно с ростом финансовой грамотности, формированием рынка инвестиционных инструментов, принятием государственных мер по развитию частных инвестиций услуги персонального финансового планирования стали намного более востребованы.

В кризис спрос на профессиональную поддержку всегда растет, потому что стоимость активов начинает вести себя непредсказуемо, ставки меняются, валютный курс лихорадит. «В такой ситуации уверенность дать может только опытный советник, который досконально разберется в финансовой ситуации конкретного человека, узнает о его целях, предпочтениях, отношении к риску и даст четкие рекомендации», — считает заместитель председателя правления Финансовой группы БКС Станислав Новиков. Группа обладает одной из крупнейших в России сетей офисов, предоставляющих услуги финансового советника под брендом «БКС Премьер». Компания одной из первых на рынке стала выстраивать отношения с клиентами через институт личных финансовых советников. И эта стратегия полностью себя оправдывает.

Кризис 2014 года показал, что многие клиенты стали видеть для себя в этот момент скрытые возможности, так как финансовый советник может помочь выявить самые перспективные подешевевшие активы.

«Большинство финансовых целей, с которыми приходят клиенты — это переработанные жизненные устремления», —продолжает мысль Станислав Новиков. В диалоге с финансовым советником мечты человека вроде «купить квартиру», «сделать ремонт», «оплатить образование», «получить финансовую независимость» обретают конкретные параметры. Цель и мечта каждого человека, который приходит к советнику, — это реальная задача, для ее выполнения составляется индивидуальный финансовый план, основанный на подробном изучении конкретной жизненной ситуации. Ключевая задача советника — найти оптимальный путь к достижению целей клиента, помочь ему правильно оптимизировать доходы и расходы и грамотно вложить деньги, избежав распространенных ошибок и ненужных рисков.

Как же строятся отношения между клиентом и персональным советником? Персональный советник во время беседы изучает предпочтения клиента, оценивает количество времени, которое он может посвящать инвестициям, его финансовую осведомленность, жизненную ситуацию в целом. Консультант выясняет, есть ли у человека кредитные обязательства, какую часть дохода они составляют. Наконец, главная цель этой коммуникации — выявить цели, которые требуется достичь, а после — предложить индивидуальные финансовые решения.

Все больше людей отталкиваются в своем решении об инвестировании средств от целеполагания. Вообще по мере роста финансовой грамотности ожидания становятся более конкретными и достижимыми. Но есть немало и тех граждан, кто приходит за «высокой ставкой». Финансовый консультант объясняет, что, например, рынок акций предполагает по сути неограниченную доходность, но и риски там сопоставимые.

С финансовым советником люди инвестируют осознанно, объективно понимая и принимая все возможности и риски персональной стратегии. Поэтому консультант обязательно интересуется, готов ли человек регулярно откладывать деньги для реализации цели, какими финансовыми инструментами он пользуется или пользовался ранее, каково его отношение к финансовым рискам.

«Рассмотрим покупку облигаций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). При условии инвестирования с помощью ИИС пусть даже в консервативные инструменты (например, облигации федерального займа), доходность может быть значительно выше, чем по банковским вкладам, — отмечает Станислав Новиков, — Дело в том, что ИИС позволяет получать дополнительный доход за счет налогового вычета: в течение трех лет инвестор получает по 52 тысячи рублей при условии, что каждый год счет пополняется на 400 тысяч рублей — налоговый вычет составляет 13 процентов от суммы ежегодного взноса».

Финансовый советник гарантирует полную прозрачность инвестиционного процесса, он еще «на берегу» обсуждает с инвестором все риски. Конечно, он не может ручаться за то, как точно сам инвестор будет следовать финансовому плану. Специалисты «БКС Премьер» уверяют, что каждый клиент может быть уверен, что в лице советника он получит квалифицированную поддержку и максимально объективные рекомендации на всем протяжении инвестиционного процесса.

«Сегодня в нашей сети офисов, расположенной по всей стране — от Калининграда до Иркутска, работают около 700 финансовых советников. Для них существуют строгие критерии профессионального отбора, поэтому, независимо от региона, люди всегда могут рассчитывать на грамотные консультации и качественный сервис, — резюмирует Станислав Новиков, —Помогая людям взять под контроль свои финансы, институт финансового советника выполняет важную социальную миссию — повышение финансовой грамотности населения и уровня ответственности по отношению к личным финансам. Одновременно, как мы уже говорили, — это простой и понятный способ достижения своей финансовой цели».

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