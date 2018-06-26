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БКС дали прогноз по двукратному росту доли цифровой экономики

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По мнению заместителя председателя правления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислава Новикова, доля цифровой экономики во внутреннем валовом продукте РФ к 2021 году может составить 4-5 процентов, сообщает «Интерфакс»

«Если сейчас доля цифровой экономики в ВВП РФ — порядка 2 процентов, то уже к 2021 году доля "чистой" цифровой экономики, по нашим оценкам, может вырасти вдвое, до 4-5 процентов ВВП», — разъяснил эксперт. По его словам, цифровизация формирует новую реальность, и скорость этих изменений нарастает. «Это изменения, которые лягут в основу нашей цифровой экономики. Сквозные digital-решения будут все шире применяться как в финансах, так и в системе госуправления, в социальной сфере, промышленности, энергетике, транспорте и прочих сферах», — считает Станислав Новиков.

Тем не менее развитие цифровых каналов, по мнению эксперта, в обозримом будущем не приведет к резкому сокращению числа офлайн-офисов: «Мы планируем открывать представительства "БКС Премьер" в новых городах — опыт показывает, что непосредственный, живой контакт с финансовым советником помогает создавать для клиента решение, наиболее полно соответствующее его инвестиционному профилю и финансовым целям».

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