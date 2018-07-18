Россия заработала сотни миллиардов на чемпионате мира

Доход России от проведения чемпионата мира составил около одного процента ВВП страны. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует ТАСС.

«Это более 850 миллиардов рублей. По оценке Оргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат. На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах, и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — сказала она.

Основной доход стране принесли туристы, которых, по словам Ломидзе, было около 5,7 миллиона. Половина из них — иностранцы. Помимо этого, было создано 220 тысяч рабочих мест.

Глава АТОР отметила, что построенная к турниру инфраструктура будет приносить доход и дальше, в первую очередь это относится к аэропортам и отелям. По данным консалтинговой компании McKinsey, дополнительных поступлений стоит ждать вплоть до 2023 года. Проблемы могут возникнуть только в трех городах: Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске. Там гостиницы могут остаться без спроса.

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Ранее компания JLL подсчитала объем расходов на подготовку и проведение чемпионата мира. Они составили 683 миллиарда рублей, из них 437,8 миллиарда пришлось на бюджеты разных уровней, еще 226,3 миллиарда — на частные инвестиции.

При этом говорить о том, что соревнование окупилось, вопреки словам Ломидзе, нельзя. Названная сумма дохода в 850 миллиардов рублей — это вклад в ВВП, то есть выручка частных и государственных предприятий, а не прямые поступления в бюджет.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал, что бюджет города получил от проведения чемпионата 19 миллиардов рублей.

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