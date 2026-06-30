Российский олимпийский чемпион умер от сердечного приступа

Олимпийский чемпион в парном катании Дмитриев скончался от сердечного приступа в 58 лет

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом журналистам RT cообщила тренер Тамара Москвина.

Спортсмен перенес сердечный приступ на сборах в Орле. Уточняется, что в прошлый вторник его транспортировали в Москву, где врачи прооперировали пациента.

Фигуриста пришлось поместить в искусственную кому, из которой он так и не вышел. В понедельник его не стало.

Артур Дмитриев стал первым мужчиной, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами в фигурном катании. В 1992 году он одержал победу в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998-м — с Оксаной Казаковой. В копилке спортсмена также есть серебряная медаль ОИ-1994 года, два золота чемпионата мира и три победы на чемпионатах Европы.

Ранее сообщалось, что директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках» Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова умерла от тяжелой болезни. Ей было 72 года.

