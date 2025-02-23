Умерла директор петербургской академии фигурного катания Меньшикова

Умерла директор петербургской академии фигурного катания Татьяна Меньшикова

Умерла директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках» Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, какая именно — не уточняется. Меньшиковой было 72 года. «Светлая память о прекрасном человеке, чутком руководителе, останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Меньшикова возглавляла академию с 1993 года, она также занимала должность вице-президента ФФККР.

В академии, которую возглавляла Меньшикова, тренируются чемпион Европы Дмитрий Алиев и вице-чемпион континента Артур Даниелян. В прошлом там занимались Антон Сихарулидзе, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов и другие титулованные российские фигуристы.