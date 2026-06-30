В США рассказали о серьезной ошибке Украины

RS: Чествование УПА отдаляет Украину от Евросоюза

Украина отдаляется от Европейского союза (ЕС) из-за чествования Украинской повстанческой армии (УПА; запрещенная в России экстремистская организация). Об этом говорится в статье американского журнала Responsible Statecraft.

По словам автора, украинский конфликт поспособствовал «реабилитации украинских союзников Третьего рейха». «Это серьезная ошибка. (...) Чем дольше продолжается война с Россией, тем более отдаленным становится европейское будущее Украины», — подчеркивает он.

При этом, как отмечается в материале, Киев несет все более серьезные демографические и экономические убытки из-за своего нежелания завершать боевые действия.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла после его решения присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА».