Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 30 июня 2026Забота о себе

Мужчинам назвали здоровый промежуток между оргазмом и новой эрекцией

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Лоррейн Гровер и Шарлотта Тодд назвали мужчинам здоровый промежуток между оргазмом и новой эрекцией. Его специалистки раскрыли в разговоре с изданием Metro.

По словам Тодд, у мужчин, которым около 20 лет, эрекция после оргазма может наступить уже через несколько минут. В возрасте от 20 до 30 лет этот промежуток обычно занимает до 30 минут. При этом мужчинам, которые старше 40 лет, может понадобиться несколько часов, чтобы после оргазма возникла новая эрекция.

После 70 лет этот период может занимать день и больше, уточнила сексолог. Она объяснила, что время, необходимое для наступления новой эрекции, увеличивается из-за естественных изменений в кровеносных сосудах, нервах и уровне гормонов.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Гровер добавила, что на то, сколько времени нужно для возникновения эрекции, могут повлиять и другие факторы. По ее словам, быстрее восстанавливаются сексуально активные мужчины в хорошей спортивной форме и без сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот период меньше у тех, кто хорошо высыпается и не имеет зависимости от алкоголя или наркотиков.

Ранее сексолог Джиджи Энгл объяснила тренд на порно с лизанием подмышек. По ее словам, любители подобного контента возбуждаются из-за солоноватого вкуса пота и запаха тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он изменит баланс сил». Семья Трампа хочет заработать миллиарды на советском проекте в Казахстане. Какую военную угрозу он несет?

    Белоруссия осудила удар ВСУ по автобусу с детьми

    Раскрыта возможная личность пострадавшего при взрыве в Монако украинского олигарха

    Мужчинам назвали здоровый промежуток между оргазмом и новой эрекцией

    Charli XCX снялась для журнала в кожаном наряде с глубоким декольте

    Госминистр Монако заявил о первом теракте в истории княжества

    В Москве мужчина ударил девушку ножом и увез ее на такси

    Российский олимпийский чемпион умер от сердечного приступа

    При мощном взрыве в Монако мог пострадать украинский олигарх

    «Сперминатора» арестовали из-за искусственного интеллекта на выборах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok