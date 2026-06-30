На срочном заседании ООН высказались об ударе ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Постпред РБ при ООН Рыбаков: Минск призывает безоговорочно осудить теракт против детей

Белоруссия обращается к международному сообществу и призывать безоговорочно осудить теракт, совершенный против детей 17 июня при украинской атаке на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом заявил постпред при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул спикер, подобные действия — демонстрация грубого нарушения норм международного гуманитарного права, они угрожают международному миру и безопасности. В свою очередь, Минск решительно осуждает бесчеловечный террористический акт и призывает мировое сообщество последовать этому примеру, отметил Рыбаков.

«Призываем Совет Безопасности ООН дать всеобъемлющую и исчерпывающую оценку этому преступлению», — отметил постпред.

17 июня украинский дрон ударил по автобусу с детьми в Брянской области. В нем находилась детская футбольная команда, которая ехала из Гомеля на отдых в Геленджик. На момент атаки в транспорте находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.