«Он изменит баланс сил». Семья Трампа хочет заработать миллиарды на советском проекте в Казахстане. Какую военную угрозу он несет?

Политолог Ткаченко: Проект детей Трампа в Казахстане меняет баланс сил вблизи России

Многомиллиардная сделка администрации президента США Дональда Трампа с Казахстаном может изменить баланс сил в граничащей с Россией Центральной Азии и подтолкнуть Астану к более жесткому курсу по отношению к Москве и Пекину. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Приход крупного американского капитала изменит баланс сил в политико-экономической системе Центральной Азии и будет встречен странами региона, в том числе руководством Казахстана, с радостью Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп заключил с властями Казахстана соглашение по добыче вольфрама. Это соглашение принесет большую прибыль его сыновьям, а также детям министра торговли США Говарда Латника.

В частности, речь идет о компании Kaz Resourses, которая будет разрабатывать одно из крупнейших месторождений вольфрама в Казахстане, которое еще пытался развивать СССР. Этот металл имеет критическую важность, так как из него производятся боеприпасы и ракеты, в том числе, баллистические. В советские годы на этом месте были вырыты ямы, чтобы начать разведку, однако проект не удалось реализовать из-за распада государства.

До $1,6 млрд федеральных средств может потратить администрация Трампа на добычу вольфрама в Казахстане

После заключения сделки к проекту решили присоединиться сыновья Трампа и Латника, которые приобрели 20-процентную долю. Как отмечает NYT, семья хозяина Белого дома не в первый раз обогащается за счет государственных денег.

Оказалось, что обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по важным сделкам в горнодобывающей отрасли. Все эти компании либо получили прямую выгоду от предложений финансовой помощи со стороны администрации Трампа, либо имеют заявки на получение разрешений.

Фото: Heo Ran / Reuters

Какое политическое значение имеет сделка Трампа?

Как указал Ткаченко, помимо обогащения сыновей Трампа, этот проект нацелен на усиление влияния США в Центральной Азии.

«До недавнего времени присутствие американского капитала в регионе Центральной Азии было номинальным, по валовым показателям крупнейшими инвесторами там были компании Европейского союза и Восточной Азии, включая Японию, Южную Корею и Китай», — указал исследователь.

По мнению эксперта, сделка с США дает Казахстану возможности занять более жесткую линию в отношении России и Китая, требуя более выгодные условия: «Косвенным следствием этого курса станет более независимая внешнеполитическая линия, которую Казахстан довольно успешно проводит по отношению к Москве предыдущие годы».

Такие проекты позволяют существенным образом изменить сложившийся баланс сил, проводить по отношению к Москве и Пекину более жесткую стратегию. Она может быть направлена на получение более привлекательных условий в сфере инвестиций и технологий Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Например, в июле прошлого года власти Казахстана утвердили российскую компанию как главного подрядчика для строительства первой в стране атомной электростанции (АЭС). Однако помимо него в консорциум также вошли китайские, французские и корейские компании.

Какое военное значение несет проект Трампа в Казахстане?

Кроме того, соглашение США и Казахстана по вольфраму имеет важное военное значение. 26 мая телеканал NBC News сообщал, что администрация Трампа начала «отчаянные поиски» этого металла.

Причиной тому стал иранский конфликт, который истощил ракетные запасы Соединенных Штатов. Еще 13 марта американский аналитический центр CATO Institute сообщил, любое финансирование операции против Ирана не поможет США одержать победу. В частности, они указали на дефицит американских систем противоракетной обороны, восполнение которых займет годы, даже если на это будут выделены деньги.

При нынешних темпах производства восстановление парка ракет [для систем ПРО] THAAD займет годы. Дальнейшее финансирование конфликта в Иране ускорит истощение этих труднозаменяемых и дорогостоящих средств CATO Institute американский аналитический центр

Нехватка ракет осложняется тем, что у США с 2015 года нет ни одного действующего рудника по добыче вольфрама. Большую часть этого металла импортировалась из Китая, но после возобновления в прошлом году «торговой войны», Пекин сократил поставки этого критически важного ресурса.

Как указал Ткаченко, США находятся в уязвимом положении вне зависимости от участия в вооруженных конфликтах.

Даже в обычной обстановке, не связанной с масштабными военными действиями, как это было в Персидском заливе, США вынуждены искать по всему миру поставщиков этого ценного металла Станислав Ткаченко профессор кафедры европейских исследований СПбГУ

Поэтому эксперт подчеркнул, что окружение Трампа и американские бизнес-элиты сделают все возможное, чтобы завладеть этими ресурсами.

«В случае успеха, разумеется, оборонная промышленность США сможет существенно снизить зависимость от внешних рынков при производстве вооружений и военной техники. В условиях, когда власти США готовы увеличить ежегодный оборонный бюджет до уровня 1,5 триллиона долларов, такие траты не являются слишком значительными», — резюмировал собеседник.

Фото: Heo Ran / Reuters

С какими проблемами столкнется проект Трампа?

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик, вольфрам не является редкоземельным металлом.

Однако от него зависит производство целого ряда чувствительно важных вооружений и в случае если США возобновят торговую войну с Китаем, это «может стать губительным» для американского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Это критически важный элемент, широко используемый в оборонной промышленности, производстве высокоточных и бронебойных боеприпасов, ракетных систем, а также компонентов авиационной и космической техники», — рассказал аналитик.

Кроме того, эксперт напомнил, что вольфрам может помочь в других проектах, в том числе для усиления «ядерной триады» США: «Вашингтону необходимы серьезные траты на большие проекты, такие как модернизация ядерной триады США, дальнейшее развитие авианосного флота, включая корабли класса Gerald R. Ford, разработка и серийное производство истребителя шестого поколения F-47».

Однако Новик подчеркнул, что казахстанский проект не поможет восстановить американские запасы вооружений в кратчайшие сроки.