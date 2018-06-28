Названы самые щедрые гости чемпионата мира в России

Болельщики из США и Китая, посетившие Россию во время чемпионата мира по футболу, потратили больше всех, расплачиваясь картами Visa — официального партнера FIFA. Об этом говорится в исследовании компании, которое изучило РБК.

На третьем месте после американцев и китайцев по объемам трат в первые дни турнира (с 14 по 18 июня) оказались мексиканцы. Меньше всех картами Visa платили граждане Королевства Тонга.

Среди городов, где люди больше всего тратили, лидирует Москва. В столице за первые пять дней были оплачены покупки на 1,7 миллиарда рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (506 миллионов рублей), на третьем — Сочи (104 миллиона рублей). В первую пятерку также вошли Казань (71 миллион рублей) и Екатеринбург (48 миллионов рублей).

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Основные траты иностранных болельщиков пришлись на гостиницы, одежду и заведения общепита (включая фастфуд). Средний чек составил 3575 рублей.

Лидером по тратам среди стадионов (с 14 по 21 июня) стали московские «Лужники».Там зрители потратили 139 миллионов рублей, из которых 71 миллион — иностранцы. На последнем месте — «Калининград-арена» (16,5 миллиона рублей). Размер среднего чека на стадионах составил 1682 рубля, больше всего транзакций совершали клиенты американских, мексиканских и китайских банков. При этом расплатиться на стадионах можно либо картой Visa, либо наличными.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, финал состоится на арене «Лужники».

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