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Российские стриптизерши окажут сборной Англии бесплатные услуги

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Футболисты сборной Англии

Сотрудницы стриптиз-клуба в Калининграде предлагают бесплатные услуги футболистам сборной Англии. Об этом сообщает The Mirror.

«Мы рады приветствовать фанатов сборной Англии. Игроки располагаются совсем рядом, прямо через дорогу. Если они захотят прийти, то смогут воспользоваться любой нашей услугой бесплатно», — заявил менеджер бара Евгений Сорокин.

27 июня The Sun сообщил, что сборную Англии поселили в гостинице Radisson в Калининграде, которая находится на одной улице с элитным стриптиз-клубом Maxim. По информации издания, заведение предлагает эротический массаж до утра, к тому же руководство наняло дополнительный англоговорящий персонал.

В Калининграде сборная Англии сыграет с командой Бельгии 28 июня. Для них это будет последняя игра группового этапа турнира, которая определит, какое место они займут в группе. Начало матча в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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