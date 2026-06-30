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01:00, 30 июня 2026Ценности

Charli XCX снялась для журнала в кожаном наряде с глубоким декольте

Певица Charli XCX снялась в откровенном кожаном наряде для журнала Rolling Stone
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: обложка журнала Rolling Stone

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном наряде снялась для журнала Rolling Stone.

Знаменитость предстала на одном из снимков в кожаном изделии с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. При этом в зубах она держала сигарету. Стилисты уложили ее распущенные волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

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Ранее в июне Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте. Певица стала гостьей дефиле коллекции Saint Laurent в рамках Недели мужской моды.

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