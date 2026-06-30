Charli XCX снялась для журнала в кожаном наряде с глубоким декольте

Певица Charli XCX снялась в откровенном кожаном наряде для журнала Rolling Stone

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, в откровенном наряде снялась для журнала Rolling Stone.

Знаменитость предстала на одном из снимков в кожаном изделии с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. При этом в зубах она держала сигарету. Стилисты уложили ее распущенные волосы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте. Певица стала гостьей дефиле коллекции Saint Laurent в рамках Недели мужской моды.

