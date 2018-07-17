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Подсчитаны доходы Москвы от чемпионата мира

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За время проведения в России чемпионата мира по футболу Москва заработала порядка 19 миллиардов рублей, из них 13 миллиардов поступили в столичный бюджет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Около 13 миллиардов заработал бюджет города Москвы. С чем это сравнить? Стадион "Лужники" нам обошелся в 25 миллиардов рублей», — сказал градоначальник.

Он добавил, что это один из самых дешевых в мире стадионов такого класса, а половина его стоимости уже окупилась за счет туристов.

Всего посетившие Москву болельщики потратили 96,6 миллиарда рублей, а общее количество туристов в столице в период чемпионата достигло 3,8 миллиона человек.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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