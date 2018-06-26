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На чемпионат мира выделили еще сотни миллионов рублей

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Правительство России дополнительно выделило министерству спорта 800 миллионов рублей для проведения чемпионата мира по футболу. Распоряжения опубликованы на Официальном портале правовой информации.

334 миллиона рублей планируется потратить на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге, 481 миллион — на содержание временной инфраструктуры и реализацию локальных мероприятий, связанных с подготовкой к турниру. Документы подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым 26 июня.

В октябре 2017 года расходы на подготовку к чемпионату мира были увеличены на 35 миллиардов рублей. Общая сумма составила 678,06 миллиарда. Из средств федерального бюджета выделяется 390,29 миллиарда рублей вместо ранее запланированных 355 миллиардов. Регионы выделят 92 миллиарда рублей, еще 195,81 миллиарда приходятся на частные инвестиции со стороны юридических лиц.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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