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01:09, 30 июня 2026Бывший СССР

Белоруссия осудила удар ВСУ по автобусу с детьми

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: Удар ВСУ по автобусу с детьми является актом агрессии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Брянской области

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Такое заявление сделал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что дети ехали на отдых. Дипломат отметил, что у Минска имеются доказательства, подтверждающие, что атака была совершена ударным беспилотником украинского производства типа «Дартс». Рыбаков призвал привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, дипломат назвал недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и ее властей.

17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

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