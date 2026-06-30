Белоруссия осудила удар ВСУ по автобусу с детьми

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков: Удар ВСУ по автобусу с детьми является актом агрессии

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Такое заявление сделал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что дети ехали на отдых. Дипломат отметил, что у Минска имеются доказательства, подтверждающие, что атака была совершена ударным беспилотником украинского производства типа «Дартс». Рыбаков призвал привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, дипломат назвал недопустимыми угрозы в адрес Белоруссии и ее властей.

17 июня ВСУ атаковали дронами автобус с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.