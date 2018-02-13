Россияне обросли долгами и отказались из них вылезать

В 2017 году в банки и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще обращаться клиенты, просрочившие выплаты по предыдущим кредитам. Таковы выводы совместного исследования бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2016 году в банках доля заявок от клиентов, имеющих по обязательствам просрочку свыше 90 дней, составляла 11 процентов, в 2017-м она увеличилась до 13,5 процентов. В МФО доля клиентов с долгами выросла с 26 процентов до 33,4 процента.

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Подавляющему числу клиентов с просрочкой от 90 дней банки отказывают. В прошлом году они стали делать это чаще: доля одобрения составила лишь 6,1 процента по сравнению с 7,9 процента в 2016 году. В МФО обратная ситуация: доля клиентов с просроченными кредитами выросла до 27,4 процента против 17,7 процента годом ранее.

Доля одобрения по заявкам с просрочкой до 90 дней меньше, чем от 90 дней — 45,6 процента против 46,7 процента соответственно, отмечается в исследовании. В 2016 году доли таких заявок были ниже — 35,3 и 30 процентов соответственно. Выше всего доля одобрения по заявкам без просрочек: в 2017 году она составила 65,4 процента, годом ранее — 51,4 процента.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, «хорошие» клиенты на рынке закончились, необходимо искать новые сегменты, в том числе за счет дополнительной селекции среди клиентов с просрочкой. Кроме того, банки и МФО реализуют свое право на реструктуризацию проблемного актива, отмечает он.

РБК 12 февраля сообщило, что за 2017 год количество частных инвесторов на рынке микрофинансовых услуг выросло на 50 процентов, а объем их инвестиций — на 38 процентов.

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