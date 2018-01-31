Россияне глубже влезли в долги

В 2017 году россияне взяли кредиты почти на 5,7 триллиона рублей, это на 37 процентов больше, чем годом ранее. Об этом в среду, 31 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Количество кредитов выросло на 12 процентов до 34,8 миллиона единиц. В 2016 году было выдано 31,2 миллиона кредитов на 4,14 триллиона рублей, отмечает ОКБ.

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Число кредитных карт увеличилось на 8 процентов — в 2017 году было выдано более 8,65 миллиона новых карт с общим лимитом 544,5 миллиарда рублей. Средний лимит по карте возрос за год на 37 процентов до 63 тысяч рублей.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42 процента до 1,8 триллиона рублей, а количество — на 32 процента и составило 959 237 единиц. Выдачи автокредитов за 2017 год увеличились на 36 процентов до 333,3 миллиарда рублей

В целом, совокупный кредитный портфель российских банков вырос на 9 процентов и составил 12,5 триллиона рублей, подсчитали в ОКБ.

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