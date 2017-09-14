Рост задолженности россиян ускорился почти на четверть

Чистый прирост задолженности россиян по кредитам за семь месяцев с начала 2017 года увеличился в годовом выражении на 23 процента, до 521,4 миллиарда рублей. При этом объем выдачи ссуд достиг 4,8 триллиона рублей. Об этом сообщается в новом номере «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения» РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру».

Объем выдачи кредитов в июне-июле 2017 года превышал аналогичные величины прошлого года на 26,7 и 30,8 процента, соответственно. При этом объем кредитования в иностранной валюте за семь месяцев с начала года сократился на 15 процентов.

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На конец июля объем вкладов физлиц в российских банков вырос на 4,2 процента, что выше уровня накопленной инфляции. Вклады в валюте росли более медленно. Доля валютных вкладов упала с 24 до 22,9 процента.

Как сообщило ранее Объединенное кредитное бюро, в конце первого полугодия 2017 года количество потенциальных банкротов среди заемщиков составило около 660 тысяч человек.

8 сентября аналитический центр НАФИ рассказал, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.