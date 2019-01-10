Биткоин снова рухнул

Стоимость биткоина упала на 10 процентов, тем самым потеряв всю прибыль с начала года. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам.

По его данным, биткоин потерял 9 процентов своей стоимости, подешевев до 3671 доллара. При этом на крупнейшей бирже по объему торгов Binance биткоин снижался в цене на 9,7 процента — до 3579 долларов. В ходе торгов падение также превышало 10 процентов.

Отмечается, что падение других криптовалют стало еще более стремительным. Так, Ethereum упал на 15,62 процента (127,54 доллара), Ripple — на 10,01 процента (0,3297 доллара), Bitcoin Cash — на 15,86 процента (134,27 доллара). Капитализация рынка криптовалют составляет 122,231 миллиарда долларов, при этом на биткоин приходится более половины рынка.

Материалы по теме Великий обвал Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему

«Нет реальной причины для такого падения, ни технической, ни фундаментальной», — приводит слова старшего аналитика

eToro Мати Гринспен телеканал CNBC. По его словам, такая динамика может свидетельствовать об откате после скачка, который произошел 6 января. Тогда прирост цены биткоина составил 5,71 процента и впервые с 25 декабря 2018 года превысил отметку в четыре тысячи долларов.

В конце декабря инвестиции в биткоин были названы самыми провальными в 2018 году. Так, биткоин за год упал на 71,15 процента. Таким образом потери инвестора составили 213 464 рубля от расчетной суммы (300 тысяч рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!