Биткоин установил очередной антирекорд

Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.

Это самый низкий уровень с ноября 2017 года. Рыночная стоимость всех криптовалют, отслеживаемых CoinMarketCap, снизилась до 138 миллиардов долларов. Для сравнения, на пике в январе она была равна 835 миллиардам долларов.

Основной причиной падения эксперты считают возросшие попытки регулирования рынка. Самые большие потери понесли частные инвесторы и компании, занимающиеся разработкой оборудования для майнинга, такие как Nvidia Corp. Из-за падения спроса на продукцию производитель потерял с октября половину своей стоимости.

По словам аналитиков, несмотря на столь значительное падение, биткоин все еще остается на плаву. «Пузырь» должен лопнуть после того, как курс опустится ниже трех тысяч долларов. Это заставит инвесторов выводить свои средства, и на рынке начнется паника. При этом последствия кризиса будут ограниченны, поскольку большинство крупных банков не работает с виртуальным валютами.

Тремя днями ранее курс биткоина упал за сутки на 16 процентов и установил очередной годовой минимум, опустившись ниже 4,5 тысячи долларов. По мнению экспертов, обвал спровоцировали решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о санкциях против двух криптовалютных компаний, которые не регистрировали свои первые полученные единицы валюты в качестве ценных бумаг.

В конце 2017 года цена биткоина выросла с 8 тысяч до 20 тысяч долларов, но к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. Тогда эксперты предполагали, что стоимость криптовалюты останется на отметке 8-10 тысяч долларов.

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