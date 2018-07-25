Сотрудник Qiwi намайнил биткоинов на миллиарды долларов и потерял их

В 2011 году сотрудник платежной компании Qiwi за три месяца намайнил на терминалах компании 500 тысяч биткойнов. Об этом рассказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин, передает издание Rusbase.

«Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы ночью что-то передают и вообще работают очень интенсивно. Выяснилось, что мой главный технический директор майнил на этих терминалах биткоины. Он за три месяца намайнил 500 тысяч монет, и это стоило пять миллионов долларов. А сейчас это стоит миллиарды долларов», — поделился он.

Материалы по теме Майнишь небось Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи

В ходе беседы технический директор, чье имя Солонин не назвал, отказался вернуть намайненное и достал заявление об увольнении. «Я его отпустил, да и нельзя было ничего сделать: ну помайнил чего-то, прямого убытка нет, урона не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество».

Позднее пресс-секретарь Солонина рассказала принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что вcя криптовалюта была утеряна.

По состоянию на вечер 25 июля, на криптобиржах за один биткоин предлагают 8108 долларов. Максимальной стоимости кибермонеты достигали в декабре 2017 года, тогда за один биткоин давали 19 тысяч 891 доллар.

Майнинг криптовалют сопряжен со значительным потреблением электроэнергии. Ежегодно только на добычу биткоина и Ethereum тратится 50,5 тераватта. Такой объем электричества сопоставим с годовым потреблением энергии в Португалии, Бангладеш, Узбекистане и Румынии.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!