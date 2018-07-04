Ополченец ДНР выкупит главный обменник биткоинов в России

Криптовалютную биржу Wex с суточным оборотом в 20 миллионов долларов покупает бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко с позывным Морячок. Об этом сообщает РБК.

По данным источников агентства, за сделкой может стоять российский предприниматель, основатель телеканала «Царьград ТВ» Константин Малофеев, а ее сумма может составить несколько миллионов долларов.

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Сам Хавченко утверждает, что решил стать криптомиллионером и приобретает биржу на собственные деньги, а к «Царьграду» не имеет никакого отношения. После покупки бывший ополченец обещает сделать из Wex «мощный и патриотический проект».

Он также сообщил о намерении передислоцировать команду биржи в Крым и перерегистрировать управляющую компанию в одной из непризнанных республик Донбасса.

Wex — правопреемница биржи BTC-e, крупнейшей русскоязычной площадки для покупки и продажи криптовалют. Биржа прекратила существование после того как 25 июля 2017 года в Греции по запросу Минюста США был задержан один из ее руководителей Александр Винник.

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