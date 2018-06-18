Закрыта одна из крупнейших наркоплощадок в даркнете

Французские спецслужбы инициировали закрытие одной из крупнейших даркнет-площадок по продаже наркотиков и оружия Black Hand («Черная рука»). Операцию провели сотрудники Национального директората разведки и таможенных расследований Франции, говорится в официальном отчете.

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По данным министра средств массовой информации Франции Жеральда Дарманена, в ходе спецоперации были задержаны главный администратор площадки и еще несколько человек. Полиция получила доступ к серверу Black Hand, конфисковала поддельные документы, четыре тысячи евро наличными и 25 тысяч евро в различных криптовалютах, а также оборудование.

Анализ площадки показал, что на ней были зарегистрированы более трех тысяч пользователей из Франции.

«Это уникальная операция, первая в своем роде во Франции. Она была проведена сразу в нескольких французских городах при участии более 40 сотрудников разведки, таможенной службы, а также нескольких технических экспертов», — рассказал Дарманен.

По данным Hack Read, площадка Black Hand была одной из крупнейших платформ по продаже различных наркотиков, нелегального оружия, баз данных, поддельных документов и массивов с украденными банковскими данными.

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