Биткоин впал в депрессию

Среднерыночный курс биткоина установил очередной годовой минимум, опустившись ниже 4,5 тысячи долларов. Цена криптовалюты снизилась на 16 процентов за сутки, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Совокупная капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 150 миллиардов долларов — впервые с начала октября 2017 года.

По мнению экспертов, поводом для обвала послужили решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о санкциях против двух криптовалютных компаний, которые не регистрировали свои первоначальные монеты в качестве ценных бумаг, передает Bloomberg.

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Кроме того, плачевная ситуация сопровождалась хардфорком (процесс приводящий к раздвоению блокчейна и созданию новой криптовалюты) Bitcoin Cash, что вызвало серьезные проблемы с ценообразованием этой монеты.

С другой стороны, по мнению сотрудника кафедры экономики и информационных технологий РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, причиной резкого падения стоимости биткоина стал интерес со стороны крупных инвесторов.

«Для функционирования ETF-фондов (криптовалютных биржевых инвестиционных фондов) необходимы огромные объемы биткоинов, так как он будет использоваться в качестве базового обеспечения, поэтому крупным инвесторам интересно купить их по максимально низкой цене», — заявил Тимофеев РИА Новости.

Также многие трейдеры обращают внимание на то, что каждая крупная коррекция биткоина обычно сопровождается падением на 80 процентов. В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тысяч долларов. Нынешнее падение составляет около 75-78 процентов от максимальной стоимости монеты.

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