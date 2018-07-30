Майнер извинился и скрылся с чужими миллионами

Генеральный директор вьетнамской майнинговой компании Sky Mining Ле Минь Там скрылся с 35 миллионами долларов инвесторов. На данный момент информации о его местонахождении нет, передает местное издание VNExpress.

Отмечается, что на связь Там не выходит уже неделю. Перед исчезновением он написал в Facebook, что доходность его бизнеса упала вместе с ценами криптовалют, попросил у инвесторов прощения «за все» и пожаловался, что рынок непредсказуем.

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Инвесторы, прибывшие в офис компании в Хошимине, обнаружили, что он закрыт, а сотни устройств для майнинга криптовалют исчезли — их забрали неизвестные люди, представившиеся как обслуживающий персонал.

25 июля сообщалось, что сотрудник платежной компании Qiwi в 2011 году за три месяца намайнил на терминалах компании 500 тысяч биткоинов. Позднее выяснилось, что вcя криптовалюта была утеряна.

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