Госдолг США перестанет быть желанным

Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможном понижении суверенного рейтинга США с нынешнего уровня AAA, пишет Reuters.

«Если приостановка работы правительства продолжится до 1 марта, а через несколько месяцев проблемой станет потолок госдолга, нам, возможно, придется задуматься о нормативной базе, неспособности принять бюджет (...) и о том, уместен ли при этом рейтинг ААА», — приводятся слова старшего аналитика Fitch по вопросам госдолга Джеймс Маккормак.

По его словам, главной проблемой для американского суверенного рейтинга может стать так называемый потолок госдолга — предельно допустимый уровень заимствований, устанавливаемый на законодательном уровне. По нынешним правилам, принятым в феврале прошлого года, правительство имеет право выпускать новые обязательства для покрытия старых в неограниченном объеме, но только до 1 марта 2019-го, после чего уровень задолженности уже нельзя будет превысить.

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Чтобы разрешить эту проблему, республиканцы и демократы в Конгрессе должны прийти к соглашению по вопросам федерального бюджета на 2019 год. В конце декабря они не сумели сделать этого из-за разногласий по поводу финансирования безопасности государственной границы. Президент Дональд Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии, требовал включения в расходные статьи бюджета пяти миллиардов долларов на эти цели. Его оппоненты из Демократической партии были готовы выделить только 1,3 миллиарда.

В результате бюджет не был принят, а правительство частично приостановило работу на неопределенный период. В начале января Трамп заявил о готовности к тому, что правительство не будет работать ближайшие месяцы или даже годы.

Госдолг США, финансируемый за счет выпуска казначейских облигаций, традиционно считается эталоном надежности среди инвесторов и имеет максимально возможный рейтинг AAA. По состоянию на конец 2018 года, он составлял 21,9 триллиона долларов. За время президентства Трампа он вырос на два триллиона и достиг рекордных показателей за последние 70 лет.

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