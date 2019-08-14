«Газпром» попросил у России триллион рублей

«Газпром» просит правительство поддержать проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом в среду, 14 августа, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Строительство планируется на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. Глава госкорпорации Алексей Миллер просит присвоить проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики», а также рассмотреть вопрос о финансировании.

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell. Только на первом этапе — для подготовки технической документации — расходы составят 150 миллиардов рублей.

По словам федерального чиновника, «Газпром» готов профинансировать половину проекта, но просит государственной поддержки для второй половины.

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Для этого правительство могло бы влить деньги в ВЭБ в виде субсидии или имущественного взноса в капитал, предлагает Миллер, не указывая источник средств. При этом ранее замминистра финансов Андрей Иванов говорил, что таким источником может стать Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По словам Миллера, комплекс будет выдавать более 19 миллиардов кубометров сухого газа, 13 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно.

Глава «Газпрома» также отметил, что реализация проектов позволит увеличить объем конкурентоспособной продукции российских химпредприятий и обеспечит прирост валового регионального продукта Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год.

В апреле сообщалось, что российское правительство рассматривает возможность выделить 190 миллиардов рублей из ФНБ в качестве компенсации тех средств, которые были потрачены на увеличение льгот нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок.

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