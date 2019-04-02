Россия начнет тратить деньги по примеру Норвегии

Минфин готовится изменить правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), взяв за образец Пенсионный фонд Норвегии — крупнейший в своем роде в мире, рассказал заместитель министра финансов Владимир Колычев, которого цитирует РБК.

«Норвежский [опыт] — самый лучший пример. Это просто расширение спектра активов, добавление кредитного риска, других рисков, equity risk («риск вложений в акции» — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Колычев.

В настоящее время норвежский Пенсионный фонд, объем которого превышает триллион долларов, инвестирует в широкий спектр активов, среди которых акции крупнейших мировых компаний, облигации (как государственные, так и корпоративные), недвижимость в разных странах.

Также, по словам Колычева, рассматривается возможность выдавать экспортные кредиты покупателям российской несырьевой продукции. Нынешний подход, когда часть средств ФНБ через Внешэкономбанк инвестируется в отечественные инфраструктурные проекты, неприемлема с точки зрения макроэкономики, так как влияет на целый ряд показателей: валютный курс, инфляцию, процентные ставки — отметил замминистра. Разумнее вкладывать временно свободные средства в проекты за рубежом, считает чиновник.

В настоящее время ФНБ является единственным российским суверенным фондом — в начале 2018 года он был объединен с Резервным фондом. Согласно действующему бюджетному правилу, фонд пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов (экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых) при мировой цене нефти выше 40 долларов за баррель. Его нынешний объем немного превышает четыре триллиона рублей.

По закону инвестировать средства ФНБ в широкий круг активов можно после достижения ими порога в 7 процентов ВВП России. По прогнозам Минфина, это может произойти уже по итогам 2019 года.

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