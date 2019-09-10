Россия осталась без чистого госдолга

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, опираясь на данные Минфина и Центрального банка.

Отмечается, что ликвидные активы федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов превысили госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, регионов и муниципальных образований) впервые с 2014 года. Согласно данным на 1 августа 2019-го, чистые активы расширенного правительства составили 1,25 процентов от прогнозного ВВП этого года.

Это значит, что Россия потенциально может погасить все свои долги с помощью депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках, отмечает издание. Однако подчеркивается, что наращивание резервов отражается на развитии экономики страны. В частности, за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился всего на 0,7 процентов в годовом выражении.

В июле сообщалось, что российская экономика более устойчива к внешним рискам, чем прежде, что повышает ее шансы без потерь пройти возможную стагнацию в ближайшие месяцы. К таким выводам пришел автор доклада Saxo Bank Кристофер Дембик.

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