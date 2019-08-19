Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Несмотря на то, что программа государственных кредитов России другим странам засекречена, издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.

Больше всего России должна Белоруссия. Как рассказали РБК в белорусском Минфине, по состоянию на 1 июня 2019 года долг перед Москвой составляет 7,55 миллиарда долларов. На втором месте оказалась Украина, задолжавшая 3,7 миллиарда. Замыкает тройку Венесуэла с 3,5 миллиардами.

16 августа стало известно, что Россия совершенно разочаровалась в госдолге США. Москва четвертый месяц подряд продолжила сокращать вложения в американский государственный долг, и в июне 2019 года довела их до 10,848 миллиарда долларов.

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