Россия совершенно разочаровалась в госдолге США

Россия продолжила сокращать вложения в американский государственный долг, и в июне 2019 года довела их до 10,848 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Таким образом, Москва уже четвертый месяц подряд избавляется от госбумаг США.

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В мае российские вложения составляли 12,024 миллиарда долларов, в апреле — 12,136 миллиарда, в марте — 13,715 миллиарда. В последний раз Россия наращивала вложения в американские облигации в феврале 2019 года: тогда они выросли до 14,507 миллиарда долларов по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 13,180 миллиарда.

Между тем в июне вложения в долгосрочные облигации США выросли с 5,250 миллиарда долларов до 5,296 миллиарда. До этого, в апреле, они резко сократились до 5,832 миллиарда по сравнению с мартовским уровнем в 8,212 миллиарда. Доля России в краткосрочных американских облигациях в июне сократилась до 5,552 миллиарда долларов с 6,774 миллиарда.

Россия начала активно выходить из американского госдолга в 2018 году. В январе ее вложения составляли 96,898 миллиарда долларов,однако уже в апреле она сократила их фактически вдвое, до 48,724 миллиарда, а в мае и вовсе до 14,905 миллиарда. Затем объем вложений в госдолг США периодически рос и падал, однако отметку в 15 миллиардов больше не преодолевал.

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