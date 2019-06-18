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Россия окончательно разочаровалась в госдолге США

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Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных американского Минфина. Это рекордно низкий показатель с 2007 года.

За месяц с марта по апрель долларовые активы Центробанка снизились на 1,5 миллиарда. Это повторило ситуацию весны прошлого года, когда регулятор так же резко сокращал вложения в казначейские облигации и векселя США. Тогда они уменьшились на 47,5 миллиарда долларов.

В последующие месяцы ЦБ стремился диверсифицировать свои золотовалютные резервы в пользу юаней, евро и иен — их доля выросла до 14,2, 31,7 и 7,5 процента соответственно. Также ЦБ нарастил позиции в золоте. По состоянию на конец 2018 года они равнялись 2077 тонн.

Крупнейшим держателем госдолга США (помимо Федеральной резервной системы) остается Китай, в собственности которого находятся бумаги на 1,1 триллиона долларов. На втором месте Япония с активами на триллион, на третьем — Бразилия с 306,7 миллиарда.

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