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Скупка золота Россией напугала мир

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Масштабная покупка золота российским Центробанком является «плохим знаком для мира во всем мире», заявил директор по исследованиям площадки по торговле драгоценными металлами BullionVault Адриан Эш. Его цитирует британское издание Daily Express.

По мнению Эша, плохим знаком «для мира во всем мире и всеобщей кооперации» можно считать не только действия Москвы, но и аналогичное поведение властей любой страны — усиленную скупку золота для своих резервов.

Издание пишет, что Россия, переключаясь с доллара на золото, пытается развивать собственную политику дедолларизации: чтобы купить металл, она продает свои казначейские облигации США — основу американского госдолга.

При этом Daily Express опирается на неверные данные о скупке золота российским ЦБ. По версии издания, Москва в 2018 году приобрела 145,5 тонны металла, увеличив свою позицию на 68 процентов. Авторы ссылаются на сведения Всемирного совета по золоту (WGC), однако в них говорится, что этот объем в прошлом году пришелся на все мировые центробанки. Россия действительно была лидером по покупкам, но, сколько точно золота она приобрела, не уточнялось.

По данным ЦБ на 1 мая, он владел золотом на 90 миллиардов долларов. В то же время вложения в госдолг США существенно сократились: на данный момент они составляют 13,7 миллиарда долларов.

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