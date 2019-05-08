Россия отказалась от долларов и раскрыла свои резервы

Банк России в 2018 году вдвое снизил долю своих активов в долларах и резко нарастил долю активов в юанях и евро, следует из опубликованного годового отчета регулятора.

Так, еще год назад в структуре активов ЦБ доллар занимал первое место — 45,8 процента. Теперь долю сократили до 22,7 процента. При этом доля евро увеличилась с 21,7 до 31,7 процента, а юаня — с 2,8 до 14,2 процента.

Географическое распределение активов за прошлый год тоже сильно изменилось — доля американских активов упала с 29,9 до 9,7 процента, а китайских выросла с 2,6 до 14,1 процента.

Всего за 2018 год российские золотовалютные резервы увеличились на 36,1 миллиарда долларов и составили 473,9 миллиарда. Из них валютных активов — 385,8 миллиарда долларов, активов в золоте — 85,6 миллиарда.

Ранее 8 мая сообщалось, что в 2018 году Банк России получил убыток в размере 434,6 миллиарда рублей.

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