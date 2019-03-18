Россия продолжила избавляться от госдолга США

Россия в январе 2019 года сократила закупки гособлигаций США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

За это время Москва приобрела американских бумаг на 13,18 миллиарда долларов, что на 36 миллионов меньше, чем месяцем ранее.

Из этой суммы 6,322 миллиарда пришлось на долгосрочные облигации, а 6,858 миллиарда — на краткосрочные. Вложения в американские бумаги снижались в течение всего 2018 года.

Так, в августе их приобрели на 14 миллиардов. В июне сумма казначейских бумаг, которые были у Москвы, не изменилась по сравнению с маем и составила 14,9 миллиарда долларов. С марта по май удалось избавится от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов. Таким образом страна смогла покинуть список 33 стран — крупнейших держателей бумаг казначейства США.

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