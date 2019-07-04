Россия вышла на новый уровень устойчивости

Российская экономика более устойчива к внешним рискам, чем прежде, и это повышает ее шансы без потерь пройти возможную стагнацию ближайших месяцев. К такому выводу пришел автор доклада Saxo Bank (имеется в распоряжении «Ленты.ру») Кристофер Дембик.

«В предстоящие месяцы стоит ожидать повышения рисков для экономического роста на глобальном уровне, и Россия, как и другие развивающиеся страны, не будет неуязвима к внешним препонам. Однако мы считаем, что Россия находится в более крепкой финансовой позиции, чем несколько лет назад, и это повышает ее возможности пройти через период низкого роста и высоких рисков в третьем квартале», — считает аналитик.

По его мнению, в ближайшие месяцы рубль может немного укрепиться благодаря ослаблению доллара. За последнее время его курс упал всего на 10 процентов, что гораздо лучше, чем показатели остальных валют развивающихся стран, таких как южно-африканский ранд (минус 22 процента) и бразильский реал (минус 15 процентов).

Кроме того, в третьем квартале, по словам Дембика, крайне низка вероятность введения санкций США против госдолга России, что сохранит спрос на него на нормальном уровне. К тому же сейчас у России нет прежней потребности в доступе к внешним рынкам финансирования.

Поддержку экономике, хоть и умеренную, способны оказать мировые цены на нефть, которые вскоре могут достигнуть 70 долларов за баррель. Однако, отмечает Демик, российским финансовым властям все же необходимо стимулировать экономический рост и, в особенности, внутренний спрос. Лучшими мерами для этого будет снижение ключевой ставки Центробанка до семи процентов годовых и увеличение расходов бюджета.

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