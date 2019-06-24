Ценам на нефть предрекли обвал

Банк России предупредил о возможном падении цен на нефть во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до 20 долларов за баррель с последующим закреплением на уровне 35 долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад регулятора.

Такая оценка содержится в рисковом сценарии ЦБ, который предполагает снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением.

При таком варианте развития событий цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель ввиду меньшего спроса на энергоносители в мире. Кроме того, снижение темпов экономического роста может сопровождаться усилением волатильности на мировых финансовых рынках и значимым снижением глобальной склонности к риску.

В дальнейшем из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне 35 долларов за баррель.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак заявляли, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель вполне реальны.

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