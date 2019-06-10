Россия настроилась на обвал цен на нефть до 30 долларов

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак убеждены, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель реальны, основная причина — потенциальный разрыв сделки ОПЕК+. Слова чиновников приводит ТАСС.

«Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40, и к 30 долларов за баррель», — заявил замглавы правительства.

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Министр энергетики разделяет мнение Силуанова о рисках падения нефтяных котировок. «Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговыми войнами, санкционное давление. Сегодня есть большие риски перепроизводства, но надо поглубже все проанализировать», — отметил глава Минэнерго.

Цены на августовский фьючерс нефти марки Brent в понедельник торговались в районе 63,29 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI — в районе 54,23 доллара.

Текущее соглашение ОПЕК+, в котором участвует и Россия, истечет в июне 2019 года. В декабре текущего года стороны договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей. При этом особого единства во мнениях среди членов сделки нет, например, многие российские нефтяники не поддерживают продление соглашения. Эффекта от предыдущей сделки хватило лишь на полгода, после чего запасы нефти снова начали расти, а рынок оказался перенасыщен во многом благодаря американской нефти.

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