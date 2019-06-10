Экономика
 
В поддержку Ивана Голунова
Последние новости
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
В России штрафы начнут назначать с учетом богатства
Сайт Земфиры превратился в сайт в поддержку журналиста Голунова
Удар молнии убил мчавшегося мотоциклиста
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Журналиста Голунова назвали образцовым арестантом
Глава белорусского МВД ушел в отставку
В Москву завезут китайский щит-гигант 
Су-57 помешал Су-35
Новости партнеров

Россия настроилась на обвал цен на нефть до 30 долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и глава Минэнерго Александр Новак убеждены, что риски падения мировых цен на нефть вплоть до 30 долларов за баррель реальны, основная причина — потенциальный разрыв сделки ОПЕК+. Слова чиновников приводит ТАСС.

«Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены могут упасть ниже 40, и к 30 долларов за баррель», — заявил замглавы правительства.

Министр энергетики разделяет мнение Силуанова о рисках падения нефтяных котировок. «Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события — с неопределенностями, торговыми войнами, санкционное давление. Сегодня есть большие риски перепроизводства, но надо поглубже все проанализировать», — отметил глава Минэнерго.

Цены на августовский фьючерс нефти марки Brent в понедельник торговались в районе 63,29 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI — в районе 54,23 доллара.

Текущее соглашение ОПЕК+, в котором участвует и Россия, истечет в июне 2019 года. В декабре текущего года стороны договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей. При этом особого единства во мнениях среди членов сделки нет, например, многие российские нефтяники не поддерживают продление соглашения. Эффекта от предыдущей сделки хватило лишь на полгода, после чего запасы нефти снова начали расти, а рынок оказался перенасыщен во многом благодаря американской нефти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал идеальную для России цену нефти
России предсказали замедление роста ВВП
Нефть упала ниже психологической отметки
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Тайные советники

Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
09:36Сегодня

Подсчитаны потери России из-за теневой экономики

11:25 9 июня

Белоруссия вернула «грязную» нефть России

10:28Сегодня

Подсчитано количество поддельных сигарет в России

Экономика19:07 6 июня

Подвели под статью

Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
00:58Сегодня

России предрекли снижение бедности

07:39 9 июня

Стало известно о возможном появлении гигантской оборонной корпорации в США

08:14Сегодня

Назван самый вкусный квас

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
08:57Сегодня

Определены главные риски российской экономики

16:09 5 июня

Италию накажут за расточительность

05:50 9 июня

Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США

Россия
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
Иван Голунов«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»
Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Россиянам дали рекомендации по выбору мороженого
Кремль прокомментировал дело журналиста Голунова
Россиянин откусил медведю язык в драке
Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
Все материалы
Мир
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении
Сирийская армия нацелилась на важный холм
Иран не увидел необходимости в С-400
Иран обвинил Европу в бездействии
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
В Молдавии провели заседания два правительства
Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера
Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского
Глава белорусского МВД ушел в отставку
В Латвии обвинили Россию в падении рождаемости
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
Подсчитаны потери России из-за теневой экономики
Подсчитано количество поддельных сигарет в России
России предрекли снижение бедности
Назван самый вкусный квас
Все материалы
Силовые структуры
Сумеречная зона
Маньяки, каннибалы, террористы: где спрятана самая мрачная колония России
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
Полковника Захарченко признали виновным по делу о взятках
Все материалы
Наука и техника
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Дивный новый мир
Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
Су-57 помешал Су-35
У Су-57 нашли «новое направление»
Японский F-35A утонул из-за «потери ориентации в пространстве»
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Капитан «Аякса» раскрыл детали разговора с Роналду во время финала Лиги наций
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Головкин нацелился на третий бой против Альвареса
Дональд Серроне«Врачи вытянули мои кишки, как садовый шланг»
Этот ковбой даст фору любому бойцу в UFC. Он победил даже смерть
Чемпион мира подшутил над Головиным после разгрома Сан-Марино
Смертельно больной бывший футболист «Зенита» устроит прощальную вечеринку
Все материалы
Культура
«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»
Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
Сайт Земфиры превратился в сайт в поддержку журналиста Голунова
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон и заинтересовал Макгрегора
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ****** . Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Газеты в поддержку Голунова смели с прилавков и решили сбыть в тысячу раз дороже
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Остроумное оправдание ребенка перед матерью умилило пользователей сети
Журналиста Голунова обвешали устройствами слежки
Все материалы
Ценности
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела
Несуразный смокинг Трампа на встрече с королевой подняли на смех
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Пограничники заставили женщину раздеться во время досмотра и пошли под суд
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
Раскрыты алкогольные пристрастия россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу
Безутешные родители по ошибке похоронили чужого ребенка
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus
Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер
Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннесса
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ
Все материалы