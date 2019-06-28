Орешкин поучил ЦБ экономике

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал доклад Банка России о потребительском кредитовании. Это следует из заявления министра в Facebook.

В документе регулятор отметил, что рост числа необеспеченных потребительских кредитов был единственным драйвером роста ВВП в первом квартале 2019 года.

«Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал министр. Он заявил, что задача ЦБ — поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции. Однако при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления. Орешкин призвал не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся ситуации.

Позднее в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК министр пояснил, что россияне, которые берут необеспеченные потребительские кредиты, направляют их в основном на рефинансирование долгов и покупку импортных товаров. Орешкин отметил, что это замедляет рост экономики. По его словам, доля доходов, которую россияне вынуждены направлять на обслуживание кредитов, превысила 40 процентов, и на рынке надувается пузырь.

Это не первый спор Минэкономразвития и ЦБ по теме потребительского кредитования. В начале июня подобная дискуссия состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда министр заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риск спада в экономике России в ближайшие годы. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что темпы роста потребительского кредитования в стране высокие, однако не выше, чем у ипотеки. В связи с этим не стоит говорить о риске для финансовой стабильности или риске пузыря.

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