Слова политика отправили госдолг Италии в пике

Итальянские облигации обрушились после заявления вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини, который пригрозил выйти из правящей коалиции, если его требования об изменениях в кабинете министров не будут выполнены. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы испугались заявлений Сальвини и начали избавляться от итальянских бумаг даже на фоне общеевропейских низких ставок. Это привело к падению стоимости бумаг и снижению спроса на них, невзирая на дефицит доходных инструментов в Европе. Для сравнения агентство приводит гособлигации Испании и Португалии, которые тоже считаются рисковыми, однако по ним доходность близка к нулю, в то время как по итальянским можно получить до 1,5 процента годовых.

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Ранее в четверг, 8 августа, стало известно, что Сальвини потребовал от премьер-министра Италии Джузеппе Конте внести изменения в коалиционное правительство. В противном случае он намерен добиваться внеочередных выборов. В частности, Сальвини настаивает на отставке министра финансов Джованни Триа: он считает, что чиновник тормозит планы правящей коалиции, указывает телеканал Rai News.

В прошлом году Италия оказалась в центре европейского скандала, когда к власти пришла коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги Севера». В своей программе она пообещала увеличить бюджетные расходы и отказалась выполнять требования Евросоюза, который настаивал на сокращении госдолга. По данным Евростата, объем госдолга Италии составляет 2,358537 триллиона евро.

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