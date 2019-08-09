Европейские рынки залихорадило из-за Италии

Основные европейские фондовые индексы опускаются. Это происходит на фоне опасения рынков из-за политической ситуации в Италии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В пятницу, 9 августа, индекс FTSE 100 снизился на 0,22 процента — до 7269,65 пункта, DAX в ходе торгов опустился на 0,98 процента, достигнув 11729,57 пункта, а CAC 40 упал на 0,91 процента, составив 5339 пунктов. Итальянский FTSE MIB отметился падением на 2,3 процента (до 20360,86 пункта).

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Одновременно инвесторы начали избавляться от итальянских госбумаг, это привело к снижению спроса и падению их стоимости. Сейчас по госбумагам можно получить до 1,5 процента годовых.

Ситуация на рынке обусловлена политической повесткой в стране. В частности, итальянские облигации рухнули из-за заявления вице-премьера и министра внутренних дел страны Маттео Сальвини, который пригрозил выйти из правящей коалиции, если его требования об изменениях в кабинете министров не будут выполнены. Вскоре о необходимости проведения досрочных выборов заявил партнер по правящей коалиции в Италии — партия «Лига».

Коалиционное правительство образовано в 2018-м, в него входят правоцентристский блок во главе с «Лигой» Маттео Сальвини и «Пять звезд», чьим формальным лидером является Луиджи ди Майо. В своей программе коалиция пообещала увеличить бюджетные расходы и отказалась выполнять требования Евросоюза, который настаивал на сокращении госдолга.

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