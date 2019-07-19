В Европе появился новый главный должник

Франция обогнала Италию и стала страной с самым большим государственным долгом в еврозоне, следует из данных Eurostat.

По данным ведомства на конец первого квартала 2019 года, госдолг Франции составлял 2,358897 триллиона евро, в то время как показатель Италии — 2,358537 триллиона. Таким образом, задолженность Франции на 360 миллионов евро больше, чем у Италии.

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При этом в процентном соотношении к ВВП показатели Франции все еще лучше, чем у Италии — 100 процентов против 134.

В прошлом году Италия оказалась в центре европейского скандала, когда к власти пришла коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги Севера». В своей программе она пообещала увеличить бюджетные расходы и отказалась выполнять требования Евросоюза, который настаивал на сокращении госдолга.

ЕС несколько раз грозил ввести санкции в отношении Рима, однако в начале июля Еврокомиссия объявила, что не будет применять никаких ограничительных мер. Причиной для этого стало согласие итальянских властей привести свои макроэкономические показатели в соответствие с требованиями союза.

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