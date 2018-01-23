Внутренний долг России вырос на триллион рублей

Министерство финансов отчиталось о наращивании государственного внутреннего долга России. За год размер долга вырос на 1,146 триллиона рублей или на 18,8 процента: на 1 января 2018 года он достиг 7,247 триллиона рублей. На 1 января 2017 года внутренний долг составлял 6,1 триллиона рублей.

Рост долга во многом обусловлен ростом выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированной доходностью. Долг по подобным бумагам за год вырос на 59,1 процента. На 24,1 процента выросла задолженность по другому типу ОФЗ — с плавающей ставкой дохода.

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С помощью размещения государственных облигаций в 2017 году Россия смогла привлечь в бюджет 1,756 триллиона рублей. Расходы на обслуживание госдолга Минфин оценивает в 527 миллиардов рублей. Чистое привлечение средств с учетом погашения текущей задолженности составило 1,123 триллиона рублей, расходы на погашения в 2017 году составили 632,9 миллиарда рублей.

В пятницу, 19 января, официальный представитель международного валютного фонда (МВФ) Джерри Прайс похвалил российскую экономику за выход из кризиса.

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