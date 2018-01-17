Россиян выведут из тени новой налоговой реформой

Министерство финансов хочет повысить конкурентоспособность налоговой системы России с помощью изменения ее структуры — она должна способствовать сокращению теневого сектора экономики и увеличению темпов экономического роста страны. Об этом заявил в рамках Гайдаровского форума министр финансов России Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Министр сообщил, что предложенные изменения не будут подразумевать увеличение налоговой нагрузки, перед внесением в Госдуму ведомство проведет консультации с представителями российского бизнеса. Предложения представят нижней палате парламента в весеннюю сессию.

По словам Силуанова, корректировка системы должна быть такой, чтобы следующие шесть лет «она не претерпевала существенных изменений». Как отметил министр, налоговая система России должна стать более технологичной, что позволит повысить уровень администрирования.

Накануне глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила радикально изменить страховую и пенсионную системы. По ее мнению, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования нужно объединить в единый государственный внебюджетный фонд. Страховые взносы, по ее мнению, должны администрироваться Федеральной налоговой службой.

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