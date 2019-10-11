США и Китай договорились

США и Китай достигли частичного соглашения в сфере торговли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. США со своей стороны пошли на ослабление торговых пошлин на китайский импорт.

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Нынешние договоренности могут стать основой для всеобъемлющего «мирного соглашения», которое положит конец торговой войне, пишет агентство. По данным источников, Вашингтон и Пекин могут заключить полноценный мир до конца 2019 года.

Ранее Bloomberg писал, что Китай в рамках нынешних переговоров не рассчитывал на полноценное соглашение. В Пекине планировали минимизировать ущерб для собственной экономики и добиться заморозки американских пошлин на нынешнем уровне, а также отказа от новых ограничений, которые были запланированы на середину октября и середину декабря.

Тогда же источники утверждали, что в качестве шага навстречу США китайская сторона рассматривала возможность увеличить закупки американской сельхозпродукции. До этого Китай уже делал уступки США, согласившись нарастить закупки американских соевых бобов и решив смягчить нетарифные ограничения по поставкам американского мяса.

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